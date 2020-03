E' andato a 'SIGARO69', dopo un deal a 3 con 'wallace1777' e 'inpoepaole', il The Big daily Potenziato del venerdì sera. Ottimi colpi anche per 'HippYcr4ck' nel Master e per 'D3n1sK4PP21' nel Deepstack.

Ma iniziamo dal The Big daily Potenziato, da 109 euro di buy in e da 16.600 euro di montepremi totale (131 entries), dove 'SIGARO69' (€2.832) ha superato allo sprint i compagni di deal 'wallace1777' (€2.672) e 'inpoepaole' (€2.663). I 3 hanno deciso di siglare l'accordo una volta eliminato dalla contesa il regular Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€1.453).



Niente deal invece nel SUPER Master Venere, da 12.504 euro di prize pool (281 entries con 50 euro di buy in), dove ha prevalso 'HippYcr4ck'. Per lui è arrivato un bottino da 2.557 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche il runner up 'aroonares' (€1.876), il terzo classificato 'SaraSampaio' (€1.413) e il reg Giuseppe 'P3Ru2S7' Ruocco che ha chiuso sesto per 563 euro di premio.



Chiudiamo il nostro secondo e ultimo resoconto sugli MTT online con il SUPER Venerdì Deepstack da oltre 21.500 euro di montepremi (1.223 entries con 20 euro di buy in) dove, dopo poco più di 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'D3n1sK4PP21', primo per 3.694 euro, sugli altri finalisti '9569025' (€2.701), 'PiscioPusho' (€2.056), 'linuccio72' (€1.498), 'BICIO9393' (€1.065), 'Shkerzy10' (€850), 'ilbombernumero8' (€635), 'garzia80' (€420) e 'Fenomeno28' (€237).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 131

Montepremi Totale: €16.600

Final Table Pay Out



SIGARO69 - €2.832*

wallace1777 - €2.672*

inpoepaole - €2.663*

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €1.453

ElonMusky - €1.021

Fuser7 - €780

SaveMePlz15 - €589

Enrico 'WhaTisL0v3' Camosci - €448

AssoAbastuni - €349



*Deal



SUPER Master Venere [€5.000 GTD]

Buy in: €50

Iscritti: 281

Montepremi Totale: €12.504

Final Table Pay Out



HippYcr4ck - €2.557

aroonares - €1.876

SaraSampaio - €1.413

f4brywct - €1.063

OMNproject - €725

Giuseppe 'P3Ru2S7' Ruocco - €563

Bastard87 - €438

G4uT4M4 - €313

gaggiott - €238



SUPER Venerdì Deepstack [€8.000 GTD]

Buy in: €20

Iscritti: 1.223

Montepremi Totale: €21.525

Final Table Pay Out



D3n1sK4PP21 - €3.694

9569025 - €2.701

PiscioPusho - €2.056

linuccio72 - €1.498

BICIO9393 - €1.065

Shkerzy10 - €850

ilbombernumero8 - €635

garzia80 - €420

Fenomeno28 - €237