Secondo resoconto sui tornei online del venerdì sera con i risultati del Big Daily, Super Deep e Money Light.

Iniziamo dal Big Daily (74 entries per 10.300 euro di montepremi totale) di 888poker che ha registrato stavolta l'exploit di 'kekkopoket'. Per il vincitore è arrivato un bottino da 2.421 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'LoZarVGC' (€1.751), 'overmuck97' (€1.272), 'Blissey94' (€917), 'SIGARO69' (€644), 'Dottor.Smith' (€505), 'GraNdeDario' (€372), 'MasterT1LT' (€299) e 'ROGERTIGREX' (€258).



Sono andati invece a 'daniele92921', che ha battuto in heads up 'LoZarVGC' (€1.751), i 1.353 euro messi in palio nel Super Venerdì Deep (375 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. Sul podio è salito pure 'elvis18' (€594) mentre si è fermato sul più bello 'PaoloBOHnolis' (€442) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'folgoretom' (€343), 'buzzai' (€257), 'donnamoderna' (€191), 'Rafforaffo77' (€152) e 'sovrapposto1' (€119).



E chiudiamo con il Money Light (4.000 euro garantiti), targato Betaland (MicroGame), dove dopo poco più di 7 ore di gioco si è imposto 'giacomo89qq' (€894) su 'Dangerblack' (€643), 'devden' (€453), 'PauloDybala10' (€326), 'thearka80' (€229), 'albello39' (€174), 'Zibibboshock98' (€132), 'FrancescoTenag00' (€100) e 'illus1' (€77).



Successi per 'kekkopoket', 'daniele92921' e 'giacomo89qq'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 74

Montepremi Totale: €10.300

Final Table Pay Out



kekkopoket - €2.421

LoZarVGC - €1.751

overmuck97 - €1.272

Blissey94 - €917

SIGARO69 - €644

Dottor.Smith - €505

GraNdeDario - €372

MasterT1LT - €299

ROGERTIGREX - €258



Super Venerdì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 375

Montepremi Totale: €6.600

Final Table Pay Out



daniele92921 - €1.353

LOTAMMA79 - €842

elvis18 - €594

PaoloBOHnolis - €442

folgoretom - €343

buzzai - €257

donnamoderna - €191

Rafforaffo77 - €152

sovrapposto1 - €119



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 165

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



giacomo89qq - €894

Dangerblack - €643

devden - €453

PauloDybala10 - €326

thearka80 - €229

albello39 - €174

Zibibboshock98 - €132

FrancescoTenag00 - €100

illus1 - €77