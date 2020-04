OIA Services LTD, continua a rafforzare l’offerta di eventi di poker online sulle proprie piattaforme di gioco, proponendo in palinsesto una versione rinnovata del torneo gratuito Freeroll Great&Glorious in programma sabato 11 aprile 2020.

Lo start del torneo di poker on line in programma su Betaland.it ed Enjoybet.it è fissato per Sabato 11 Aprile alle ore 21:30 con in palio, questa volta, 10 ticket omaggio per l’ingresso al torneo Sunday King Progressive da 35.000€ GRT.



Il torneo non prevede alcuna fee all’ingresso (iscrizione gratuita) ed è riservato ai clienti del network OIA, ha una struttura a livelli normali da 8 minuti con re-buy da 5.00€ e add-on da 10.00€.



Un’ulteriore iniziativa inserita nella campagna #giocadacasa, per offrire a tutti l’opportunità di scoprire, e per alcuni riscoprire, la passione per il poker online con la possibilità inoltre di partecipare gratuitamente ad un torneo con elevato montepremi, coltivando ancora una volta le proprie passioni a distanza.



OIA Services in questo modo rinnova l’invito a divertirsi responsabilmente sempre nel pieno rispetto della legalità e della tutela dei giocatori.