Martedì 5 maggio alle ore 21, è in programma un torneo di poker online completamente gratuito, dove i giocatori possono iscriversi al torneo per divertirsi tutti insieme e per cercare di conquistare una parte dei 500 euro in bonus poker offerti.

Se vuoi passare una serata divertendoti con altri amici, giocando un simpatico torneo di poker online, ma non vuoi investire nessuna somma di denaro, il freeroll è il torneo di poker online adatto alle tue esigenze. Infatti ti permette di iscriverti ad un torneo di poker online gratuito, ma con in premio 500 euro in bonus poker.



Qual'è il programma del torneo di poker gratuito?

Martedì 5 maggio ore 21

Nome Torneo: Pokeritaliaweb Freeroll 1

Montepremi: €500 in bonus poker

chips: 2.000

livelli: 7 minuti

poker room: Sisal Poker

Per conoscere la password segreta e tutte le informaizoni per partecipare al torneo gratuito, invia una mail a