Hai mai partecipato ad un torneo di poker online gratuito, ovvero dove non paghi nessuna quota d'iscrizione, ma partecipi per conquistare una parte dei 250 euro in bonus poker regalati dalla sala? Se vuoi partecipare allora non prendere impegni per giovedì 7 maggio alle ore 21.

Sono tanti i modi per partecipare ad un torneo di poker online, ma quello più gradito dai giocatori è sicuramente il freeroll. Perchè il torneo in modalità freeroll, permette di iscriversi al torneo senza pagare nessuna quota d'iscrizione, ma di partecipare lo stesso ad un torneo reale con un montepremi offerto dalla poker room online.



Come posso partecipare ad un torneo freeroll gratuito?



Partecipare è molto semplice, basta sceglierne uno dei tanti offerti giornalmente dalle poker room online. Uno di questi potrebbe essere il torneo gratuito in programma giovedì 7 maggio alle ore 21 su Betaland Poker con 250 euro in bonus poker in omaggio.

Giovedì 7 maggio ore 21

Nome torneo: Pokeritaliaweb Freeroll

Montepremi: €250 in bonus poker

chips: 2.000

livelli: 8 minuti



Per conoscere la password e per ricevere tutte le informazioni sul freerool puoi scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.