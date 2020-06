Ritorno alla "normalità" per il poker online made in Italy. La ripartenza ha segnato i dati della raccolta con un netto calo sia per la modalità torneo che per il cash game.

Come era facile prevedere l'allentamento dell'obbligo di restare a casa ha influito e in maniera netta nei dati del poker online di maggio. I numeri hanno infatti evidenziato una flessione nei tornei e nel cash game, che è praticamente tornando ai livelli di marzo 2020. Nel dettaglio gli MTT hanno registrato 164,9 milioni di euro contro i 222,3 del picco di aprile 2020 mentre il cash è sceso da 393,3 a 305,7 milioni di euro.



La spesa di maggio, si legge su Gioconews.it, è stata di 14,3 milioni di euro per i tornei e di circa 8,8 milioni di euro per il cash game. I tornei hanno cosi fatto segnare un calo del 25,8% mentre il cash game è sceso del 22,2%. Un netto down che ha portato una perdita importante per l'erario in attesa di un mese di giugno, quando la riapertura sarà quasi totale, che dovrebbe dare numeri ancora più definitivi sugli effeti della ripresa.



Entrando nello specifico, parlando degli MTT, va registrata la flessione di 3,71 punti percentuali per PokerStars che resta comunque leader di questo settore. Salgono invece i numeri di Sisal Poker, dal 6,17 al 6,86%, e Snaitech, dal 5,69% al 6,63%. Boom anche di E-play24 che passa da 1,71% a 4,15%. Partenza invece sottotono per PartyPoker che ha ripreso le concessioni di Gd Poker e Bwin Italia del gruppo Gvc.



Nel cash game la poker room con la picca è scesa sotto quota 50% ma ha retto rispetto alla modalità torneo. Stabile Sisal Poker, Oia Services, Bgame e Admiral mentre Snaitech è cresciuta di oltre mezzo punto percentuale. In salita anche Lottomatica mentre è calata leggermente 888poker.



Ecco i dati delle TOP 5 ROOM per il mese di maggio:



Quote spesa MTT



POKERSTARS - 61,01%

SISAL POKER - 6,86%

SNAITECH - 6,63%

E-PLAY 24 ITA LIMITED - 4,15%

EUROBET ITALIA - 3,76%



Quote spesa Cash Game



POKERSTARS - 49,13%

SISAL POKER - 6,11%

SNAITECH - 5,32%

LOTTOMATICA - 5,04%

SKS365 - 4,70%