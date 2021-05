Non è la prima volta che PartyPoker e la Formula 1 sono vicini, e nelle ultime ore è arrivata la conferma che la società controllata da Entain Plc sarà nuovo sponsor della McLaren, storico marchio di Woking.

Fu Partypoker, oltre 10 anni fa, nella Golden age del poker, ad avvicinare il nostro amato gioco alla Formula 1 con la sponsorizzazione di Giancarlo Fisichella per il mercato italiano, e anche i tavoli tra piloti (Fisichella appunto ma anche Irvine, Kubica, Liuzzi, Pantano, Rosberg, Sutil e Alex Zanardi) giocati al Casino di Venezia nel 2008.

13 anni dopo, e per rispondere al colpo di Pokerstars con Neymar, PartyPoker torna nel mondo della Formula 1 e ci torna da protagonista visto che sarà sponsor di McLaren con un accordo pluriennale. McLaren storica scuderia di Woking che sta anche crescendo molto con la nuova MCL35M dopo anni difficili, grazie al lavoro della scuderia ma anche ad una delle coppie di piloti più talentuose di tutto il Circus, Lando Norris e Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, di origini italiane, in particolare dovrebbe presenziare ad un torneo celebrativo della partnership con PartyPoker.

Entain Plc è proprietario di altri marchi oltre a Party, BWin su tutti, e non è la prima volta quindi che investe forte nel mondo dello sport come ritorno mediatico. Ricorderete infatti come Bwin sia stato sponsor sulle maglie di alcune delle più forti e note squadre di calcio al mondo come Real Madrid, Milan ed ora Valencia ma anche con i Rangers Glasgow con Ladbrokes.