Andiamo a vedere i numeri del mercato del poker online a novembre 2020, numeri ancora di crescita (+28%) per il nostro amato gioco.

Non saranno i numeri del primo lockdown, ma anche a novembre 2020, complici le limitazioni per il covid e l'effetto brutto tempo dell'autunno cresce ancora il poker online con un +28% per i tornei e del +25% anche nel cash game.

I tornei hanno raccolto 126,1 milioni di euro per una spesa di 11,2 milioni mentre col cash game siamo a 258,4 milioni di movimento netto per una spesa da 7,2 milioni di euro. Numeri importanti se pensiamo che a novembre 2019 arrivavamo da un continuo calo del poker, con gli mtt fermi a 6,47 milioni (circa la metà degli 11,2 del 2020), stessa cosa per il cash game che era intorno ai 5 milioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le quote di mercato delle poker room .it e come sempre a fare la voce grossa è PokerStars che negli mtt online domina col 54,59% del mercato, staccando Snaitech che rimane 2° anche se in calo dal 8,48% al 7,78%. Terza piazza per Sisal Poker, anche qui però con una discesa da 7,97% a 7,40%, e perde un 0,23% di quota anche Lottomatica. Segnali positivi invece per 888Poker che sale dal 2,09% al 2.55%.

POKERSTARS 54,59%

SNAITECH 7,78%

SISAL POKER 7,40%

EUROBET 5,03%

E-PLAY 24 4,67%

LOTTOMATICA 4,50%

888POKER 2,55%

BGAME 1,69%

VINCITU' GROUP 0,67%

PARTYPOKER-GD 0,62%

ENJOYBET/BETALAND 0,54%

ADMIRAL SPORT 0,11%

Anche nel cash game comanda sempre PokerStars che raccoglie il 43,83%, ma in questo caso ha un calo rispetto al 46,33% del mese prima. Bene Lottomatica che passa dal 5,89% al 6,57% piazzandosi al secondo posto, e scalzando Sisal Poker e Snaitech, anche se Sisal cresce dal 6,18% al 6,56%. Cresce (anche se di poco, +0.13%) 888Poker anche nel cash mentre a calare è Eurobet.

PokerStars 43,83%

LOTTOMATICA 6,57%

Sisal Poker 6,56%

Snaitech 5,73%

E-PLAY 24 4,40%

888 ITALIA 4,30%

EUROBET 3,63%

PARTYPOKER/GD 1,44%

ADMIRAL SPORT 1,33%

Bgame 1,31%

VINCITU' GROUP 0,68%

OIA BETALAND/ENJOYBET 0,50%