Non sarà la Regina degli Scacchi in salsa poker, ma qualcosa si muove su Netflix che presenta un reality show che seguirà le avventure del pokerista indiano Aditya Wadhwani.

Aditya Wadhwani è un giocatore professionista di poker e conduttore del più conosciuto programma televisivo sulle due carte del sub-continente indiano. Non aspettiamoci un ritorno mediatico come è stata la Regina degli Scacchi per i chees, ma qualcosa si muove per riportare sul piccolo schermo programmi che parlano del nostro amato gioco, sempre aspettando The Rounders 2 che sembra ormai una chimera, un mono out al river, considerando anche le condizioni critiche in cui versa pure il mondo cinematografico in questo periodo di pandemia.

Insieme alla moglie, Aditya Wadhwani è uno dei protagonisti di ‘The Big Day’, reality che segue una coppia di promessi sposi nei giorni immediatamente precedenti alla cerimonia del fatidico ‘sì’. La prima puntata del reality, di 35 minuti di durata, è andata in onda il giorno di San Valentino.

In India il mercato del poker è in crescita, ma in tanti hanno scoperto il gioco e la possibilità di potersi guadagnare da vivere col poker proprio grazie a questo programma. Vedremo se approderà anche in Italia, e soprattutto se nell'immediato futuro ci saranno produzioni Netflix più incentrate sul poker giocato, e più indirizzate ad un mercato occidentale.