Dopo Poker Face con Russell Crowe, anche oggi parliamo di film di prossima uscita che hanno al loro interno il mondo del poker, come The Card Counter, pellicola che vanta anche Martin Scorsese tra i produttori, e che dovrebbe svolgersi con le World Series of Poker sullo sfondo.

Appena ieri parlavamo di Poker Face, il prossimo thriller con il poker sullo sfondo e con Russell Crowe protagonista, oggi parliamo di un altra futura pellicola che si muove nel mondo del gambling, ancora un thriller, The Card Counter.

Iniziamo col dire che parliamo di un altra produzione di primo piano con un cast eccezionale con con Oscar Isaac, Haddish Tiffany, Willem Dafoe e Tye Sheridan. Alla regia Paul Schrader, tra i produttori ci sono Braxton Pope, Lauren Mann e David Wulf e ovviamente spicca la collaborazione di Martin Scorsese.

La trama. Il poker pro Tell (interpretato da Oscar Isaac) conosce Cirk (Tye Sheridan), un ragazzo molto vulnerabile che cerca aiuto per eseguire il suo piano vendicativo contro un colonnello (Dafoe) e che viene aiutato proprio da Tell, il tutto con le World Series of Poker sullo sfondo. Il film è in uscita negli Stati Uniti il prossimo 10 settembre

Guarda il trailer di The Card Counter e anche un interessante Q&A con l'attore protagonista Oscar Isaac e il regista Paul Schrader.