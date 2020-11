In questo periodo di emergenza il poker live è ovviamente una delle categorie più colpite e moti sono stati i grandi tornei rinviati negli ultimi tempi, tra cui il Tana delle Tigri della Cds Events che però rilancia annunciando la prima tappa del 2021.

La Cds Events ha già dovuto rinviare la tappa di novembre del Tana delle Tigri (e lascia fino al 30 novembre la possibilità di riprendere la quota versata per chi aveva acquistato i pacchetti), ma con ottimismo si guarda comunque al futuro, e alla prossima tappa del torneo di poker live itinerante tra i più riconosciuti in Italia e che PIW ha sempre seguito da vicino anche con le coperture del blog live.

Il nuovo evento dovrebbe disputarsi dal 4 al 7 marzo 2021 al Casino Perla di Nova Gorica che era la stessa location del torneo di novembre poi saltato ma che garantiva un Main Event da €70.000. Usciranno sicuramente nuovi dettagli sulla tappa 2021 e come sempre non mancheremo di riportarvele anche qua. C'è tanta voglia di poker live, speriamo che il covid sia clemente da qua a marzo 2021.

Intanto vediamo le dichiarazioni della Cds Events: "Confidiamo che per quella data, anche se probabilmente non avremo ancora una vita del tutto normale, ci potremo concedere quattro giorni di vacanza più che meritata e necessaria. Vero, mancano ancora 4 mesi, ma dicembre e gennaio abbiamo pensato che fossero mesi improponibili anche solo per sognare di fare un evento, a quel punto tra febbraio e marzo la data ci è sembrata più probabile.

Al momento le persone che hanno rinunciato al pacchetto sono state pochissime, grazie grazie grazie! Questo fa sì che, salvo grosse novità dettate dal punto precedente, il Main Event day 1A è rimasto SOLD OUT (i pochi buy in restituiti sono già stati sostituiti da chi sperava di poter giocare il day 1A) e la vendita dei pacchetti rimasti inizierà dal 10 dicembre, ne abbiamo a disposizione al momento meno di 20, per quella data avremo una situazione certa su chi avrà ripreso la quota e chi l'avrà confermata definitivamente per la nuova data, usufruendo tra l'altro del vecchio prezzo promozionale".

