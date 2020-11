Il poker live ai tempi del Covid non se la passa bene ma a Las Vegas i casino Venetian e Aria hanno ripreso i giochi dal vivo con tornei high roller. Intanto nel New Hampshire scoppia il primo focolaio in una sala da poker.

L'altro giorno abbiamo guardato in casa nostra, con la CDS Event che con molto coraggio ha fissato una prima data per il torneo di poker live del Tana delle Tigri, a marzo 2021, al Perla di Nova Gorica (leggi qui), ma non dimentichiamo che solo ad ottobre a San Marino, nelle nostre zone si giocò l'IPO da 1.455 entries. Anche oltre oceano, nella capitale del gioco, Las Vegas, si cerca di correre ai ripari riprendendo le partite di poker live, non senza problemi.

Al The Venetian sono tornati i tornei dal vivo col main event del Mid-States Poker Tour $ 1,100 no-limit hold’em che ha attirato 1.123 giocatori, tutti distanziati con mascherine, plexiglass, sanificazioni e rigidi protocolli sanitari. Per la cronaca, il 1° premio da $201,529 è andato al giovane 21enne Landon Tice.

Pure l'Aria Resort and Casino, un altra storica location del poker, non sta a guardare e ha annunciato il ritorno dei tornei high roller da 10mila dollari nel mese di dicembre

Non dimentichiamo poi il final table del Main Event delle Wsop al Rio All-Suite Hotel & Casino che si disputerà live per eleggere il campione del mondo 2020.

Intanto dal New Hampshire, al Casino di Salem, arriva la notizia di un possibile focolaio sviluppatosi nella Chasers Poker Room. E’ la prima volta che un caso di contagio di diverse persone viene segnalato in un ambiente di gioco e in una poker room. Come si legge anche su Gioco News, gli esperti hanno isolato i casi della potenziale esposizione che sarebbe avvenuta dal 4 al 7 e dal 9 al 12 novembre evidentemente in concomitanza con alcune sessioni di gioco particolarmente frequentate. Lo stesso dipartimento ha isolato un focolaio in una chiesa a Wolfeboro con 25 persone coinvolte. I casi di positività nel New Hampshire sono cresciuti del 152% negli ultimi 14 giorni.

