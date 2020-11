Arrivano brutte notizie dall'Australia. Il Crown Melbourne annuncia il rinvio a data da destinarsi l'Aussie Millions 2021 per il Covid-19 e non si parla nemmeno di evento online a differenza di WSOP, WTP ed EPT.

Abbiamo parlato di Venetian, Rio e Aria, tre grandi casino di Las Vegas che hanno ufficializzato, o addirittura già giocato, grandi eventi di poker live (leggi qui), ma dall'Australia tira un aria molto diversa. L'Aussie Millions, il torneo principale che di consueto apre l'anno solare del poker a gennaio, non si giocherà. E' un evento che si disputa dal 1998 come campionato di poker australiano. Nel 2002 il buy-in è aumentato da $1500 a $5000 di buy-in fino ad arrivare a quota $10.000 come le WSOP.

Il Crown Melbourne annuncia il rinvio a data da destinarsi l'Aussie Millions 2021 per il Covid-19. Questo il comunicato: "A causa della pandemia globale Covid-19, Crown Melbourne desidera avvisare che la programmazione del torneo di poker Aussie Millions 2021 e altri eventi di poker in programma da qui fino al 2021, saranno sospesi fino a nuovo avviso. La salute e la sicurezza della nostra comunità, inclusi i nostri dipendenti, ospiti e giocatori, è la priorità numero uno di Crown Melbourne".

Continuano dall'organizzazione: "Con l'evolversi della situazione COVID-19, anche la risposta di Crown si evolverà, assicurandoci di rimanere in linea con i mandati del governo e con la consulenza sanitaria di esperti. Crown continuerà a monitorare e riesaminare la situazione, lavorando a stretto contatto con il governo del Victoria e le autorità sanitarie per determinare se e quando tali eventi possono essere rivisti in sicurezza. Non vediamo l'ora di programmare questi eventi che organizziamo da tanti anni quando sarà sicuro organizzarlo".

A differenza di molti altri eventi come Wsop, Wpt e ora anche Ept online, l'Aussie non sembra intenzionato al momento a sviluppare un torneo online.

