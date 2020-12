Il 2020 Player of the Year non verrà assegnato in questo 2020. Troppi tornei di poker live importanti saltati.

Le World Series si giocheranno con una modalità ibrida live/online (leggi qui) ma ovviamente il 2020 del covid ha devastato il panorama del poker live, tanto che il Global Poker Index 2020 Player of the Year non verrà assegnato per la mancanza di tutti i principali tornei. Il GPI ha annunciato la cancellazione ufficiale di tutte le competizioni i premi Player of the Year (PoY) per il 2020.

Come si legge su GiocoNews, ecco le dichiarazioni del presidente di Global Poker Index e The Hendon Mob, Eric Danis: "L'anno scorso è stato difficile per il settore. La maggior parte delle sedi non è stata in grado di ospitare eventi a causa di blocchi o varie restrizioni e i giocatori non sono stati in grado di viaggiare per giocare. Non ci sono stati abbastanza risultati o eventi del festival nel 2020 per giustificare i vincitori competitivi nelle nostre tradizionali gare PoY ha continuato - chiunque finirà per primo non sarà riconosciuto come vincitore del PoY e ufficialmente, i risultati del PoY 2020 rimarranno vuoti in tutte le categorie. Ci auguriamo che le gare tornino a pieno regime nel 2021 e non vediamo l'ora di vedere cosa potrebbe portare il nuovo anno".

Un peccato per Anatoliy Zyrin che si trovava primo nella classifica generale con 1.713 punti davanti a Giorgiy Skhuluhiya con 1.684 punti.