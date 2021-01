Il Covid ha spinto perfino le WSOP 2020 a giocare un evento ibrido live/online anche gli storici circuiti del poker live italiano come l’Italian Poker Open che si giocherà a fine gennaio su 888. Intanto il Tana delle Tigri mantiene la data live di marzo e continua i satelliti su Lottomatica.

Le IPO series si giocheranno in versione online su 888Poker, continua quindi la migrazione dei grandi eventi live sulle piattaforme online per ovviare al blocco causato dal covid. Dal 24 al 31 gennaio è in programma l'Italian Poker Open, una serie di tornei No Limit Hold’em dal montepremi garantito complessivo di almeno 150.000€.

Si inizierà con IPO Mini Opening Event da 22€ con un garantito di 4.000€ per arrivare fino al IPO Main Event da 250€ di buy-in e con un garantito di 50.000€, oltre al IPO Mini Main Event da 109€ con garantito di 10.000€. Ogni giorno sono infatti in programma due tornei: uno dal buy-in più accessibile e uno dal buy-in più.

In due versioni, uno “mini” da 12€ con 1.000€ garantiti e uno da 30€ con 2.000 garantiti, anche i tornei di PL Omaha del 29 gennaio. Ovviamente su 888 saranno disponibili molti satelliti.

Approposito di satelliti online, continuano su Lottomatica quelli per il Tana delle Tigri che mantiene la sua data per il torneo live della CDS Event, a Nova Gorica (leggi qui).