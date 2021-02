Un altra brutta notizia arriva sul fronte pandemia e poker live. E' infatti arrivata via social la comunicazione di De Seriis e della CDS Event: il Tana delle Tigri di Marzo in programma al Casino Perla di Nova Gorica, in Slovenia, è rinviato.

Alla fine anche il Tana delle Tigri si arrende. Il torneo di poker live, in programma a marzo al Casino Perla di Nova Gorica, in Slovenia, è rinviato. Ecco il comunicato della CDS Event e di Claudio De Series che riportiamo integralmente:

Cari Amici,

purtroppo alla data odierna non esistono più i presupposti minimi per sperare che dal 4 al 7 Marzo possiamo regalarci una vacanza-gioco-relax all'insegna del TANA!

In Slovenia con tutta probabilità in quella data i Casinò saranno ancora chiusi.

In Italia siamo stati appena "minacciati" di un nuovo lockdown, il divieto di spostamento tra Regioni è stato per ora prorogato fino al 25.02, giusto ieri è stata bloccata la riapertura degli impianti sciistici prevista per oggi...tutto lascia pensare che la ripartenza non è vicina.

Sospendiamo al momento le iniziative di qualificazione online e la vendita dei pochi pacchetti vacanza rimasti, resta valida la possibilità di rimborso per chi ha pagato il pacchetto a noi dell'organizzazione.

Seguirà un nuovo aggiornamento alla metà di Marzo, ci scusiamo ancora una volta per l'ulteriore rinvio ed aspettiamo qualche certezza in più prima di fissare e comunicare una nuova data, faremo di tutto perchè sia il prima possibile.

Grazie per la comprensione

cdsevents