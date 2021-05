Facciamo un pò il punto della situazione del poker live visto che ormai lo sappiamo, negli Stati Uniti si sta giocando ormai da tempo, anche grossi eventi, e i casino di Vegas toglieranno i plexiglass ai tavoli. In Europa si sta muovendo qualcosa.

Iniziamo da Las Vegas dove negli scorsi giorni ha fatto il giro del mondo la foto di un operatore dello storico casino Bellagio che rimuoveva le divisorie di plexiglass dai tavoli da gioco. Non solo il Bellagio, anche il Wynn ha riaperto senza divisori in plexiglass poco dopo aver ottenuto il via libera dai regolatori per gestire l'intero casinò a piena capacità, così come l’Aria e anche MGM Grand hanno abbandonato il plexiglass. Le proprietà di Caesars hanno subito seguito l'esempio poiché tutte le sue sale da poker di Las Vegas sono ora prive di divisori. Caesars Palace, Bally's, Planet Hollywood e Flamingo non li usano più.

Come vanno le cose in Europa? Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di Euro Rounders che dal 28 maggio a San Marino dovrebbe tornare in pista con quello che di fatto sarebbe il primo torneo di poker live nel vecchio continente per la ripartenza. Le novità non finiscono qui visto che Euro Rounders ha rispolverato un brand molto noto per il poker live in Italia, lo Shark Bay, uno dei primi format di tornei di poker live nei casino a low buy-in che ebbe grande successo negli anni d'oro del gioco. L'evento si dovrebbe svolgere dal 27 maggio al 8 giugno sul Monte del Titano.

Euro Rounders, insieme alla Giochi del Titano, daranno vita al primo grande evento in Europa dopo l’emergenza sanitaria Covid-19. Tutti i clienti che vorranno accedere ai tavoli da gioco live, dovranno ottenere l’apposito “Pass/Braccialetto” che verrà riconosciuto a chi è in possesso dell’apposita tessera vaccinale, oppure di certificato cartaceo di avvenuta vaccinazione completa, a chi è in possesso di certificato cartaceo di guarigione dal Covid emesso nei 6 mesi precedenti, a chi è in possesso di documentazione cartacea attestante il possesso di anticorpi superiori a 50 con esame anticorpale con data non antecedente a 6 mesi dal momento dell’ingresso e chi ha la certificazione cartacea attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus. Tale certificazione ha una validità di 72 ore dall'esecuzione del test stesso.

Anche la Francia dal 19 maggio riapre le case da gioco e a seguire anche i circoli di poker live. Speriamo che lo stimolo imposto da San Marino velocizzi le cose anche in Italia, in particolare con Sanremo, visto che Saint Vincent e Venezia sono ferme ormai da mesi e non per il Covid.

In riapertura anche il Perla Resort in Slovenia e dal 24 maggio torna l'azione anche al King's Resort di Rozvadov e anche qui dal primo luglio entrerà in vigore il Covid pass per chi è vaccinato in Ue e i problemi di spostamento dovrebbero essere azzerati o quasi, come si legge in un intervista esclusiva di Gioconewspoker.it a Federico Brunato, poker director della casa da gioco, che continua: "Potrebbe servire un test negativo o il vaccino. In Repubblica Ceca a inizio giugno si inizieranno a prenotare anche i cittadini dai 16 anni in su e ora si sta procedendo dai 45 anni in poi come fascia d’età. Per questo siamo confidenti che si potrebbe tornare a giocare e a organizzare eventi con assembramenti anche a livello culturale e musicale nelle prossime settimane e si potrà tornare alla normalità. Intanto stiamo lavorando per fare tamponi rapidi a tutti grazie ad una struttura già esistente e che si trova appena fuori dal King’s. Ai tavoli non ci sarà il plexiglass. Sei un resort e vuoi sentirti libero e rilassato e ci sono altri modi per prevenire il Covid-19 come le mascherine ffp2 che forniremo a tutti i players con i guanti e le postazioni di sanificazione dappertutto e in tutti i tavoli".