A Las Vegas sono iniziati i tornei del Venetian con gli High Roller che richiamato Field abbastanza contenuti ma di altissimo livello. Protagonisti Ali Imsirovic e Shawn Daniels mentre Daniel Negreanu fa la bolla.

A Las Vegas il poker live è ripartito alla grande anche grazie alla serie di eventi High Roller organizzati dal casino Venetian (che dal prossimo primo giugno toglierà le divisorie in plexiglas riportando anche i tavoli in formato 9-Handed) con le 2021 Venetian DeepStack Championship Poker Series.

Al primo evento di giovedì scorso hanno partecipato in 77 giocatori che hanno pagato il buy-in da $10.000 per un montepremi da $770.000. La vittoria è andata a Ali Imsirovic davvero on-fire in questo 2021 visto che si tratta del 5° torneo high roller vinto da Ali nei primi 5 mesi del 2021 per un totale di quasi 1 milione di dollari visto che oltre al recente successo al Venetian, tra fine febbraio e inizio aprile aveva chiuso un poker di successi negli eventi High Roller dell'Aria da $25.000 di buy-in. Al torneo High Roller del Venetian 11 giocatori a premio, e la bolla la fa proprio Daniel Negreanu che esce di scena in 12° posizione.

GIOVEDI - Venetian $10K High Roller Final Results

1 Ali Imsirovic $200,200

2 Shawn Daniels $146,300

3 Kyung Min Lee $100,100

4 Shannon Shorr $77,000

5 Dan Shak $61,600

6 Sergi Reixach $46,200

7 Randy Kaas $38,500

8 Sam Soverel $30,800

9 John Moran $23,100

10 Chris Brewer $23,100

11 Dylan Linde $23,100

Al High Roller del giovedì beffato in 2° posizione Shawn Daniels, runner up per $146,300, anche se l'americano sembra averla presa sul personale e il giorno dopo ha giocato il Venetian $10K High Roller del venerdì con altri 65 iscritti, e questa volta ha vinto incassando altri $175,500.

VENERDI - Venetian $10K High Roller Final Results

1 Shawn Daniels $175,500

2 Sergi Reixach $130,000

3 Chris Brewer $84,500

4 John Morgan $65,000

5 Cary Katz $52,000

6 Vincent Bosca $39,000

7 Seth Davies $32,500

8 Shannon Shorr $26,000

9 Sean Winter $26,000

10 John Riordan $19,500