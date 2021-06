Dopo il colpo di Ali Imsirovic e la doppietta di Shawn Daniels che ha incassato $321,800 in due giorni, la serie di High Roller per il Memorial Day organizzati dal The Venetian, si è conclusa con l'evento da 25K di buy-in e la vittoria di Sean Perry che incassa $365,500.

Continuano le 2021 Venetian DeepStack Championship Poker Series e abbiamo parlato dei primi eventi da 10K. Quello del giovedì è stato vinto da Ali Imsirovic che ha battuto Shawn Daniels al heads up finale, un Daniels che si è poi rifatto il giorno dopo vincendo l'altro evento High Roller da 10K. Daniels ha incassato $321,800 con questi due tornei, in due giorni!

Al sabato era iniziato anche High Roller Event #3 da $25,000 di buy-in con 43 entries a darsi battaglia per $1,075,000 di Prize pool. Ad un passo dai premi Daniel Negreanu che ha cercato di abbattere scherzosamente la divisoria di plexiglass al tavolo. La bolla piena l'ha fatta però Vicent Bosca.

Al final table si segnala l'immancabile Ali Imsirovic che ha aggiunto altri $118.250 alle proprie casse grazie al 4° posto. Sul gradino basso del podio Sam Soverel per $161,250.

All'head up finale Bill Klein partiva in vantaggio 2 a 1 in chips contro Sean Perry che però ha rimontato subito e ha vinto la prima moneta da $365.500 mentre per il runner up Klein ci sono $236.500.

Venetian $25K High Roller Final Results

1 Sean Perry $365,500

2 Bill Klein $236,500

3 Sam Soverel $161,250

4 Ali Imsirovic $118,500

5 Chris Brewer $86,000

6 Cary Katz $64,500

7 Sean Winter $43,000