La voglia di poker live negli Stati Uniti, e nella mecca del gioco, Las Vegas, è tanta. Lo abbiamo visto con i numeri da record del WPT, ma anche con gli eventi High Roller di Aria e Venetian a cui ora si aggiungono i 12 tornei programmati dal 3 al 15 giugno presso i PokerGo Studios (sempre all'Aria casino).

Periodo di WSOP a Las Vegas, ma come sappiamo la direzione ha deciso di non giocare questa estate, e di lasciare di fatto il campo aperto ad altri tornei come gli High Roller del Venetian, ma anche il ritorno dello US Poker Open dal 3 al 15 giugno dai PokerGO Studios del Casino Aria.

La voglia di poker live è tanta, e questa serie di eventi High Roller, il più basso dei quali da $10.000 di buy-in, quindi certamente non popolari. Non avremo quindi bagni di folla ma grossi nomi hanno già confermato la propria partecipazione, ad iniziare ovviamente da Phil Hellmuth e Daniel Negreanu che rivedremo di fronte tra qualche giorno anche per il 3° scontro del High Stakes Duel.

Ci sarà anche un veterano del calibro di Erik Seidel e David Peters che ha vinto due anni fa il Main Event da 100K di buy-in (incassandone $1,320,000) e che vinse 400K anche in un evento del 2019, oltre a Stephen Chidwick, un altro protagonista dello US Poker Open con 2 vittorie sia nell'edizione del 2018 che del 2019. Ci saranno anche Jason Koon e Bryn Kenney.

2018 U.S. Poker Open Winners

USPO #1: $10,000 NLH 68 Justin Bonomo USA $190,400

USPO #2: $10,000 PLO 64 Mike Gorodinsky USA $179,200

USPO #3: $25,000 NLH 44 Stephen Chidwick UK $374,000

USPO #4: $25,000 Mixed Game Championship 45 Stephen Chidwick UK $382,500

USPO #5: $10,000 NLH 67 Ben Tollerene USA $187,600

USPO #6: $25,000 NLH 49 Benjamin Pollak France $416,500

USPO #7: $25,000 NLH 50 David Peters USA $400,000

USPO #8: $50,000 NLH Main Event 33 Keith Tilston USA $660,000

2019 U.S. Poker Open Winners

USPO #1: $10,000 NLH 90 Stephen Chidwick United Kingdom $216,000

USPO #2: $10,000 PLO 64 Jordan Cristos United States $179,200

USPO #3: $10,000 NLH 91 Lauren Roberts United States $218,400

USPO #4: $10,000 Short Deck 42 Sean Winter United States $151,200

USPO #5: $25,000 NLH 59 Ali Imsirovic United States $442,500

USPO #6: $25,000 PLO 39 Stephen Chidwick United Kingdom $351,000

USPO #7: $25,000 NLH 60 Bryn Kenney United States $450,000

USPO #8: $25,000 8-Game Mix 20 Nick Schulman United States $270,000

USPO #9: $50,000 NLH 41 Koray Aldemir Germany $738,000

USPO #10: $100,000 Main Event 33 David Peters United States $1,320,000