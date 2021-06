Come stanno andando le U.S. Poker Open, la serie di eventi High Roller iniziati in questi giorni a Las Vegas? Andiamo a scoprire i vincitori dei primi 3 tornei.

Iniziamo dall'Evento #1 dello U.S. Poker Open, il $10,000 No Limit Hold'em che si è giocato dai PokerGO Studio al ARIA Resort & Casino. Al primo evento hanno partecipato in 95, e la vittoria è andata a Jake Daniels, abile a battere Dan Shak al head up finale, e ad incassare la prima moneta da $218,500. Daniels ha vinto $1.6 milioni in carriera in tornei live e il suo colpo più importante rimane quello al WPT L.A. Poker Classic quando la vittoria del Evento #65 ($25,000 No Limit Hold'em, PokerGO High Roller) gli valse una prima moneta da $281,390. Subito a premio anche Stephen Chidwick al 4° posto per $95,000, uno dei giocatori più vincenti a questo format dello U.S. Poker Open.

Event #1 Final Table Results

1 Jake Daniels United States $218,500

2 Dan Shak United States $152,000

3 Barry Hutter United States $114,000

4 Stephen Chidwick United Kingdom $95,000

5 Steve Zolotow United States $76,000

6 Sergi Reixach Spain $57,000

7 Tim McDermott United States $47,500

Passiamo al Event #2: $10,000 Pot-Limit Omaha dove Sam Soverel, che entrava al final table da chipleader, ha poi vinto incassando i $175,000 della prima moneta, dopo aver superato Jordan Cristos nel testa a testa conclusivo, un Cristos che aveva già vinto il titolo di PLO allo U.S. Poker Open. Soverel è un giocatore che in carriera ha incassato più di 15 milioni di dollari in tornei live, e già all'evento #1 ha fatto un piccolo ITM ($19,000).

Event #2 Final Table Results

1 Sam Soverel United States $175,500

2 Jordan Cristos United States $130,000

3 Marc Brody United States $84,500

4 Dylan Weisman United States $65,000

5 Maxx Coleman United States $52,000

6 Matthew Ploof United States $39,000

All'Event #3, il $10,000 NLHE, è Joe McKeehen ad imporsi per $200,200 che si vanno ad aggiungere agli oltre 17.5 milioni di dollari vinti in carriera tra cui un titolo proprio al U.S. Poker Open, un Main Event WSOP nel 2015 (più altri 2 braccialetti) e 3 anelli sempre del circuito WSOP. Si è arreso al 2° posto Ray Qartomy mentre a completare il podio l'immancabile Ali Imsirovic.

Event #3 Final Table Results

Joe McKeehen – $200,200

Ray Qartomy – $146,300

Ali Imsirovic – $100,100

Steve Zolotow – $77,000

Jake Schindler – $61,600

Justin Saliba – $46,200

Barry Hutter – $38,500