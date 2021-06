Continuano i torneo dello U.S. Poker Open 2021 dai Poker GO Studios all'Aria Casino di Las Vegas. Dopo la vittoria del vecchio leone, Eli Elezra, all'evento #7 è tornato a dettare legge il dominatore di questo format, David Peters che ha vinto una prima moneta da $217,800.

Continuano i ricchi ed esclusivi tornei dello US Poker Open a Las Vegas e nella notte è andato in archivio anche l'evento #7 dove è tornato a dire la sua David Peters. Il campione dello US Poker Open 2019, l'ultimo giocato ha messo in fila un Field da 98 giocatori che hanno pagato i $10.000 di buy-in, dandosi battaglia per un ricco prizepool da 990.000.

In 15 sono andati a premio per un moneta minima di 19.800 dollari. Tra i big a premio citiamo Sam Soverel (15°), Sergio Aido (13°), Sean Winter (11°), Shawn Daniels (10°) e Kristina Holst (8°).

Con l'eliminazione dell'unica donna ancora in corsa, si è andati alla conformazione del final table 7-handed dove il primo eliminato è stato Dan Shak, con la sua coppia di 6-6 che non regge contro l'A-9 di Peters che trova l'Asso sul board, vince la mano ed elimina il primo avversario.

Poco dopo Jared Jaffee fa un doppio out (Alex Foxen e Brock Wilson) ed è Andrew Lichtenberger ad arrendersi al 3° posto. All'head up finale Peters ha 3 volte le chips di Jaffe e non si fa recuperare. La mano finale è un A-8 contro A-2 che regala la vittoria a David Peters che incassa così $217.800.

PAYOUT EVENTO #7

1. David Peters $217,800

2. Jared Jaffee $158,400

3. Andrew Lichtenberger $118,800

4. Brock Wilson $89,100

5. Alex Foxen $79,200

6. Ivan Zufic $59,400

7. Dan Shak $49,500

8. Kristina Holst $39,600

9. John Riordan $39,600

10. Shawn Daniels $29,700

11. Sean Winter $29,700

12. Matthew Ploof $19,800

13. Sergio Aido $19,800

14. Ben Yu $19,800

15. Sam Soverel $19,800