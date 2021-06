In 3 giorni David Peters ha vinto due eventi High Roller allo U.S. Poker Open 2021 in corso di svolgimento dai PokerGO Studio all'Aria Casino di Las Vegas.

La settimana scorsa ci eravamo lasciati con la vittoria di David Peters all'evento #7 delle U.S. Poker Open (leggi qui), questa settimana la iniziamo con un altro bel colpo da $124.200 dopo aver battuto Ali Imsirovic al heads up finale dell'evento #10, il $10,000 Short Deck dove a dire il vero hanno però partecipato solo 27 giocatori. Il testa a testa finale è stato con Ali Imisirovic, l'altro grande protagonista di questa kermesse pokeristica.

I due sono al comando della classifica generale visto che Ali Imisirovic aveva vinto l'evento #9, il $10,000 No Limit Hold’em, incassando $217,800 allungando per qualche ora al comando della classifica generale. Ali ha avuto la meglio di Andrew Lichtenberger che ha chiuso al 2° posto (e che è attualmente al 3° posto nella classifica generale a due soli eventi dal termine), ma anche di Cary Katz abbonato al gradino basso del podio visto che ritroveremo al 3° posto anche nell'evento #10.

Facciamo un veloce passo indietro anche all'evento #8, il $10,000 Pot-Limit Omaha che è andato nelle tasche di Jared Bleznick che ha incassato $189,000 dopo aver battuto Maxx Coleman, specialista della variante a quattro carte che si consola con $126,000. Immancabile Ali Imsirovic al 4° posto anche qui.

U.S. Poker Open Event #8

Jared Bleznick – $189,000

Maxx Coleman – $126,000

Christopher Usude – $88,200

Ali Imsirovic – $63,000

Joseph Sanders – $50,400

Frank Crivello – $37,800

U.S. Poker Open Event #9

Ali Imsirovic – $217,800

Andrew Lichtenberger – $158,400

Cary Katz – $118,800

Vanessa Kade – $94,050

Erik Seidel – $74,250

Thomas Winters – $59,400

Jake Schindler – $49,500

U.S Poker Open Event #10

David Peters – $124,200

Ai Imsirovic – $75,600

Cary Katz – $43,200

Thomas Kysar – $27,000