E' possibile dover parlare dello stesso giocatore per due giorni di fila? Sì visto che parliamo di David Peters che in 4 giorni ha vinto 3 titoli allo U.S. Poker Open, prendendosi anche la testa della classifica generale oltre ai $465,750 del primo premio.

David Peters senza limiti! Ieri celebravamo l'impresa delle 2 vittorie in 3 giorni allo U.S. Poker Open. Aggiornate il pallottoliere perchè adesso sono 3 titoli in 4 giorni, e ovviamente Peters si prende anche la testa della classifica generale.

Peters ha avuto la meglio al Evento #11 ($25,000 NLHE) in cui è risalito dal fondo del chipcount fino al trionfo che gli è valso un altro ricco primo premio da $465,750. Al tavolo finale da 6, dopo le veloci eliminazioni di Frank Funaro, Vanessa Kade e Jake Daniels, il gioco si è inchiodato rimasti a 3 left. Alla fine Dan Shak si alza dal tavolo con un premio di $224,250 mentre al runner up Ivan Zufic ne vanno $345,000.

Le 3 vittorie di Peters (Event #7, Event #10, Event #11) hanno permesso a Peters di riprendere anche il comando della classifica generale, scavalcando di 163 punti Ali Imisirovic quando da giocare è rimasto solo un evento, il più ricco ed importante, il $50,000 NLHE. Prepariamo un altro articolo anticipo con la vittoria di Peters per portarci avanti con i lavori?

U.S Poker Open Event #11

David Peters – $465,750

Ivan Zufic – $345,000

Dan Shak – $224,250

Jake Daniels – $172,500

Vanessa Kade – $138,000

Frank Funaro – $103,500