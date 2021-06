Si sono conclusi i 12 eventi High Roller eccezionali dello U.S. Poker Open 2021 andato in scena dall'Aria di Las Vegas, e concluso col Main Event vinto da Sean Winter anche se il grande protagonista è stato David Peters con una tripletta che gli vale anche la vittoria della classifica generale.

Lo U.S. Poker Open 2021 va in archivio con l'evento #12, il Main Event $50.000 NLH che ha visto 42 giocatori al tavolo. Premio minimo i $105.000 del 6° posto dove si è arreso Bill Klein.

La vittoria è andata a Sean Winter che mette in bacheca il secondo titolo USPO in carriera, e soprattutto mette in banca una prima moneta da $756,000 dopo aver superato Stephen Chidwick al heads up finale. Per il runner up ci sono $540,000. Non male anche i $336,000 incassati da Jason Koon a completare il podio davanti a Jonathan Little che porta comunque a casa $231,000.

Il grande protagonista della kermesse e vincitore della classifica generale, è però David Peters, capace di andare a premio in 4 eventi su 12, e 3 di questi li ha vinti, per un totale di $832,950 di premi e 646 punti per la classifica generale che lo vede svettare proprio davanti a Winter che col colpo di coda del Main Event riesce a superare anche Ali Imsirovic, per parecchio tempo al comando della classifica con i suoi 5 ITM, ma che scivola al 3° posto finale.