Anche in Europa il poker live inizia a scaldarsi e al King’s Resort di Rozvadov il King's Opening Event è stato un successo di pubblico con 2.396 iscritti che hanno generato un prizepool da 495mila euro.

La vittoria del King's Opening Event è francese visto che ad imporsi su questo field oceanico, come si legge su GiocoNews, è stato Romain Hamouche che ha incassato la prima moneta da €89.199, ma esulta anche l'Italia con un Gianluca Cammarata molto bravo ad imporsi fino al 2° posto per €54.679, nonostante un field così vasto da 2.396 entries.

Non finisce qui perché l'Italia ha piazzato una bandierina anche col 10° posto di Simone Pegolotti che ha incassato 4.855 euro e col 12° posto di janja, giocatrice italiana (probabilmente) che mantiene la riservatezza dietro al proprio nickname e che ha partecipato anche al Big Monday da 115 euro di buy in andando a vincere la concorrenza di 117 giocatori, tra cui Sebastiano Leonetti, sesto al final table.

KING'S OPENING EVENT TOP 10

1 Romain Cherif Hamouche France € 89.199

2 Gianluca Cammarata Italy € 54.679

3 Josef Dycka Czech Republic € 41.475

4 Wojciech Janusz Wyrebski Poland € 32.991

5 Danas Dambrauskas Lithuania € 17.922

6 Andre Elstermann Germany € 14.038

7 Jens Schoenrock Germany € 10.735

8 Anthony Benja Mahaut France € 7.582

9 Andrei Bunea Romania € 5.803

10 Simone Pegolotti Italy € 4.855