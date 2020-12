L'icona del poker mondiale, Doyle Brunson, annuncia via Twitter di aver sconfitto per la quarta volta nella propria vita il cancro, un melanoma.

Per la quarta volta Doyle Brunson sconfigge il cancro e ad 87 anni la leggenda del poker twitta così: "Grazie a tutti coloro i quali mi hanno mandato gli auguri e le loro preghiere per la mia operazione per il melanoma. Oggi il mio dottore mi ha detto che è tutto a posto. È stata la mia quarta vittoria contro il cancro. Ho osservato il salmo 91, il mio preferito".

Quarta volta, un poker! Si perché Texas Dolly ha iniziato a combattere in cancro quasi 60 anni fa, quando gli fu diagnosticato un tumore al collo che dopo l'intervento regredì in maniera quasi inaspettata.

Del resto in questo 2020 di brutte notizie ne abbiamo avute molte, per fortuna Doyle è uscito vincente anche questa volta. L'ultima notizia terribile è la morte di Paolo Rossi per cui anche il mondo del poker si è mosso, come Max Pescatori che nella "letterina a babbo natale" avrebbe chiesto a EASports di inserire proprio Rossi nella prossima copertina di Fifa.