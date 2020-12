Regalo di Natale per I poker players di Atlantic City visto che la Harrah's riaprirà ai giocatori a mezzogiorno del 26 dicembre.

La sala aprirà tutti i giorni a mezzogiorno e chiuderà alle 4 del mattino dal 26 dicembre. Harrah's si unirà a Borgata come gli unici due casinò con sale da poker funzionanti in questo difficile momento anche negli States per quanto riguarda il Covid (Borgata, il più grande dei nove casinò dello stato, ha riaperto la sua poker room a fine ottobre).

Come si legge su GiocoNews, Harrah's (proprietà di Caesars) ospiterà otto giocatori per tavolo e saranno installati divisori in plexiglass per garantire la distanza sociale. Le mascherine sono già richieste da tutti gli avventori all'interno del casinò. Vietati i cibi e le bevande durante la notte mentre i divieti di fumo sono stati parzialmente rimandati.

Ecco le parole Ron Baumann, vicepresidente senior, e direttore generale di Harrah's e Caesars Atlantic City: "L'Harrah's Resort è entusiasta di riaprire la nostra sala World Series of Poker giusto in tempo per il nuovo anno, che servirà come destinazione per il poker ad Atlantic City presso i nostri resort Caesars Entertainment. Abbiamo trascorso gli ultimi mesi assicurandoci di aver implementato misure di salute e sicurezza migliorate, così sia i nostri giocatori che i membri del team possono sentirsi sicuri quando giocano all'Harrah's, permettendoci nel contempo di fare un importante passo avanti nel riprendere ad offrire i table games".