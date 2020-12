Comunicata la lista ufficiale dei nominati per la Poker Hall of Fame 2020. Ci riprovano Mike Matusow, Eli Elezra, Ted Forrest, Antonio Esfandiari e Chris Ferguson, ma c'è anche la novità di Patrik Antonius e Isai Scheinberg, il cui nome era già circolato a sorpresa qualche giorno fa.

Poker Hall of Fame 2020 delle Wsop ha i suoi 10 finalisti ufficiali ma soltanto uno di loro entrerà a far parte della storia del gioco. Scopriremo chi sarà solo il 30 dicembre, durante l’heads-up finale del WSOP Main Event.

In verità i nomi sono 11, ma Lon McEachern e Norman Chad (storico duo di commentatori delle World Series of Poker su Espn) si presentano in coppia e sono alla prima candidatura, così come Patrik Antonius e anche Isai Scheinberg, fondatore di PokerStars.

Sei dei nominati erano anche finalisti nel 2019 (Eli Elezra, Antonio Esfandiari, Chris Ferguson, Ted Forrest, Mike Matusow e Huckleberry Seed), e ci riproveranno, così come torna anche Matt Savage che era già stato candidato gli anni passati.

Ecco i 10 finalisti:

Patrik Antonius

Lon McEachern e Norman Chad

Eli Elezra

Antonio Esfandiari

Chris Ferguson

Ted Forrest

Mike Matusow

Matt Savage

Isai Scheinberg

Huckleberry Seed

I criteri della Poker Hall of Fame rimangono gli stessi degli anni precedenti e cioè essere riconosciuti dai “colleghi”, avere almeno 40 anni, aver giocato high stakes, giocato costantemente e resistito alla prova del tempo. Chi non è un player deve aver contribuito alla crescita complessiva e al successo del gioco del poker, con risultati positivi e duraturi indelebili.

Fanno parte della Poker Hall of Fame 58 membri, eccoli in ordine alfabetico e con l'anno in cui sono entrati nell'arca dei migliori giocatori (e non solo come abbiamo visto anche dalle candidature di quest'anno) nella storia del poker:

Tom Abdo '82

Crandell Addington '05

Bobby Baldwin '03

Billy Baxter '06

Lyle Berman '02

Joe Bernstein '83

Benny Binion '90

Jack Binion '05

Bill Boyd '81

Doyle Brunson '88

Todd Brunson '16

Johnny Chan '02

T.J. Cloutier '06

Nick Dandolos '79

Eric Drache '12

Barbara Enright '07

Mori Eskandani '18

Fred "Sarge" Ferris '89

Henry Green '86

T "Blondie" Forbes '80

Barry Greenstein '11

Jennifer Harman '15

Dan Harrington '10

Murph Harrold '84

Phil Hellmuth '07

John Hennigan '18

James Butler "Wild Bill" Hickok '79

Red Hodges '85

Edmond Hoyle '79

Phil Ivey '17

Linda Johnson '11

Berry Johnston '04

John Juanda '15

Jack Keller '93

Jack McClelland '14

Felton McCorquodale '79

Tom McEvoy '13

Chris Moneymaker '19

Roger Moore '97

Carlos Mortensen '16

Johnny Moss '79

Daniel Negreanu '14

Scotty Nguyen '13

David Oppenheim '10

Henry Orenstein '08

Walter "Puggy" Pearson '87

Julius Oral Popwell '96

Thomas Austin "Amarillo Slim" Preston '92

David "Chip" Reese '91

Brian "Sailor" Roberts '12

Erik Seidel '10

Mike Sexton '09

Jack "Treetop" Straus '88

Duane "Dewey" Tomko '08

David "Devilfish" Ulliott '17

Stu "The Kid" Ungar '01

Red Winn '79

Sid Wyman '79