Anche l'Irish Poker Masters è andato in scena online in questo anno in cui il Covid ha cancellato tantissimi eventi importanti. Vittoria per Will Kassouf che batte un Field da 1.341 giocatori, per un prizepool da 1.3 milioni di euro e incassa una prima moneta da €215K.

Anche l'Irish Poker Masters in questo disgraziato 2020 si è giocato nella versione online che ha comunque attirato 1.341 giocatori che hanno pagato il Buy-in da 1.100 euro per un prize pool da 1.3 milioni di euro che ha superato agevolmente il già altissimo garantito di 1 milione.

Il torneo è stato diviso in due giorni. Dal day1 sono passati solo in 37, fino ad arrivare ai nove del tavolo finale e la vittoria a Will Kassouf che incassa 215mila euro ribaltando uno svantaggio di 4 a 1 all'heads up finale con Manuel Ruivo, l'olandese al quale vanno €148,042. Sul podio anche Samuel Vousden che porta a casa €101,620.



Ecco i risultati del final table:

1 Will Kassouf United Kingdom €215,163

2 Manuel Ruivo Netherlands €148,042

3 Samuel Vousden Finland €101,620

4 Anton Siden Sweden €66,267

5 Julien Perouse Canada €45,290

6 Luc Van Der Beek Netherlands €34,894

7 Michael Deinlein Germany €27,433

8 Dante Fernandes Brazil €21,661

9 Jessica Teusl Austria €17,025