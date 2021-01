Doppietta storica al Super Million di GGPoker per Darren Elias e felicità anche per Max Pescatori che si mette in tasca un bel gruzzoletto semplicemente puntando sulla sua vittoria. Ottimo anche Enrico Camosci che chiude al 4° posto.

Vediamo anche i risultati dei più importanti tornei di poker online in giro per il mondo sulle poker room dot com che regalano sempre torneoni con ricchi garantiti milionari, e che attirano anche giocatori italiani di stanza all'estero, e che quindi possono giocare su room come GGPoker che ha in programma il Super Million da da 10.300 dollari di Buy-in vinto da Darren Elias che inizia il 2021 come aveva finito il 2020 e che incassa 448mila dollari.

Elias aveva già vinto a giugno (in quel caso intascò "solo" 393mila dollari) e ha avuto la meglio sul connazionale canadese Niklas Astedt come runner up per $346,104. Sul podio anche Ami Barer, un altro canadese, al quale vanno $266,833.

Ottimo il nostro Enrico Camosci che chiude 4° e vince $205,795. E' proprio l'azzurro il protagonista delle eliminazioni di Aleks Ponakovs e anche del regular Seth Davies che è stato il primo ad uscire al final table. Camosci si è arreso ad Astedt quando si giocava il livello 80,000/160,000 con 20,000 di ante. Astedt ha aperto per 400K con 5-5, Camosci chiama dal big blind con Q-9, per un pot da 960,000 su cui Camosci va all-in per 1.4 milioni su un board con 8 alto, ma che nasconde anche un 5 per il set di Astedt che ovviamente chiama e vince la mano contro Enrico drawing dead.

Da segnalare anche Max Pescatori che non gioca ma trova il modo di incassare comunque 3.781 dollari puntando proprio sulla vittoria dell'evento da parte di Elias. Ecco i risultati del final table:

1 Darren Elias Canada $448,842

2 Niklas Astedt Canada $346,104

3 Ami Barer Canada $266,833

4 Enrico Camosci Tunisia $205,795

5 Rui Ferreira Brazil $158,689

6 Adrian Mateos United Kingdom $122,366

7 Aleks Ponakovs Latvia $94,357

8 Bert Stevens Mexico $72,759

9 Seth Davies Canada $56,105