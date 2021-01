15 braccialetti delle WSOP, uno dei volti più noti (amati o odiati) del poker, questo è Phil Hellmuth, ma non solo visto che “Poker Brat” si è lanciato anche nei pronostici sul football americano, anche con discreto successo.

Un record di 12-6-1 con 6 pick vinte di fila, questo al momento è il rendimento di Phil Hellmuth nella sua Pick of the Week su Twitter. Il 15 volte campione e record-man, Phil Hellmuth, si destreggia anche nelle scommesse sul Football Americano NFL e si prepara in vista dell'arrivo del Super Bowl.

In passato “Poker Brat” ha rivelato di aver fatto la sua prima giocata importante da $10,000 su almeno 8 vittorie dei Denver Broncos quando arrivò Peyton Manning, una giocata vinta, come ha vinto l'Over 8.0 vittorie dei Green Bay Packers lo scorso anno, il primo col nuovo coach Matt LaFleur, altra cassa visto che GB chiuse con record di 13-3.

In questa stagione ha puntato su almeno 6 vittorie dei Miami Dolphins e su Over 9.5 vittorie anche dei Tampa Bay Buccaneers di Brady, entrambe incassate, dichiarando di non aver mai avuto stagioni negative con questa tipologia di giocate sui totali Over/Under vittorie stagionali, a suo avviso le giocate sul lungo periodo in cui servono più skills e che abbattono l'impatto della fortuna rispetto a giocare settimana dopo settimana (il lungo periodo anche nel betting è un fattore determinante).

Nei Conference Championship della scorsa settimana la pick principale di Hellmuth è stata quella dei Bills sui Ravens. Per Hellmuth i Buffalo Bills potranno vincere il Super Bowl, guidati da Josh Allen che ritiene un fenomeno, non meno di Patrick Mahomes alla guida dei Kansas City Chiefs, campioni in carica e favoriti per il repeat.

Certo che il modo in cui è arrivato a puntare sui Bills @9 di quota non è il massimo a livello analitico. Hellmuth racconta di aver chiamato Mike Matusow (uno dei peggiori scommettitori sportivi del mondo cit), dicendogli di aver sognato la vittoria finale di Buffalo. Mike gli avrebbe risposto: "anche io!" Ed entrambi sono andati a puntare su Allen e soci.

La sua giocata principale (Pick of the Week) sulle partite di questo weekend non andrà ancora sui Bills ma si concentrerà sulla sfida tra Aaron Rodgers e Tom Brady, quindi Green Bay contro Tampa Bay, dove favorisce i Packers, ritenendo Rodgers migliore in questo momento. Quindi per Hellmuth (tifoso delle teste di formaggio, i Packers) il Super Bowl sarà tra Buffalo Bills-Green Bay Packers.

Vuoi ricevere ogni giorno analisi e pronostici su tutti gli Sport Americani, e le migliori giocate sul Football NFL? Segui il canale Telegram dei nostri esperti (Guru&Vate): BETTING MANIAC. Accedi gratis da questo link.