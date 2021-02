A Las Vegas si è tornato a giocare a poker live e dopo l'azione ripresa all'Aria, oggi parliamo del The Venetian che ha messo in scena il World Poker Tour DeepStacks vinto da Sung Joo Hyun.

Negli States si sta tornando a giocare a poker live, lo abbiamo già visto l'altro giorno all'Aria Casino di Las Vegas, ma anche a Houston e a Jacksonville (leggi qui). Negli ultimi giorni a Sin City è ripresa anche l'azione live al The Venetian che aveva in programma il World Poker Tour DeepStacks da $1,600 buy-in in no-limit hold'em.

Il field ha visto 812 iscritti che hanno creato un prizepool da $1.161.160 con una prima moneta da 208.335 dollari andata a Sung Joo Hyun. Ecco i risultati del final table:

1 Sung Joo Hyun $ 208.335

2 Roman Shainiuk $ 144.480

3 Wayne Harmon $ 93.280

4 Christopher Doan $ 69.025

5 Dylan Wilkerson $ 52.580

6 Curtis Powell $ 41.765

7 Joris Springael $ 34.560

8 Iris Angeleri $ 27.495

9 Daniel Chambers $ 20.605