Si continua a giocare a poker live a Las Vegas tanto che dal 3 al 22 marzo il Wynn Las Vegas organizzerà la Spring Classic, una serie di 16 eventi con oltre $2,5 milioni di montepremi garantiti.

Mentre in Italia è caduto anche l'ultimo baluardo di poker live col Tana delle Tigri che ha mollato l'evento programmato a marzo (leggi qui), negli Stati Uniti sono in arrivo 16 tornei dal 3 al 22 marzo al Wynn , sono le Spring Classic con più di $2,5 milioni di montepremi garantiti. La pandemia covid non ferma il poker live a Las Vegas.

Tra questi 16 eventi ce ne sono un paio superiori, che garantiscono $1 milione. Ovviamente saranno attivi tutti i protocolli e i distanziamenti, e le mascherine saranno ovviamente obbligatorie per tutti, players e membri dello staff.

La poker room offre disinfettanti per le mani in tutta la poker room, così come su ogni tavolo. Le carte da gioco e le fiches vengono disinfettate regolarmente e ci saranno divisori in plexiglas tra ogni giocatore. Insomma, ci stanno dimostrando che a poker live si può giocare.