Continua a tenere banco la situazione pandemia a Las Vegas dove si sta tornando alla normalità con le aperture di tutti i casino, e da maggio non ci saranno più le restrizioni. Le speranze di giocare le WSOP dal vivo aumentano.

In questi giorni stanno tornando ad aprire tutti i Casino di Las Vegas, l'ultimo è stato il Planet Hollywood tornerà ad ospitare nuovamente gli ospiti dell'hotel sette giorni su sette e MGM Resorts che ha annunciato che gli hotel di Mandalay Bay, Park MGM e Mirage saranno nuovamente aperti 24 ore su 24 dal 3 marzo.

Le misure anti Covid-19 vengono gradualmente allentate. La capienza nelle sale da gioco è salita dal 25% al 35% e dal 15 marzo si salirà ulteriormente al 50%. Le ultime restrizioni (pandemia permettendo) dovrebbero essere rimosse del tutto all'inizio di maggio.

Una serie di ottime notizie anche in vista delle prossime WSOP che potrebbero essere giocate dal vivo. Ce ne siamo occupati negli ultimi giorni (leggi qui) quindi l'ipotesi non è così campata in aria, continuiamo a sperare, anche perché sarebbe una buona notizia in generale sulla pandemia.