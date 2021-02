Dal 11 al 14 marzo a Malta si torna a giocare a poker dal vivo! L'occasione è l'Unibet Deepstack Open che però non avrà un montepremi garantito.

Il torneo Unibet Deepstack Open da Malta avrà un buy-in di 550 euro con struttura giocabile 50mila chips e livelli da 50 minuti dall’inizio alla fine del torneo. C’è anche un high roller da 1.100 euro con 40 minuti di blinds level e 40mila chips.

Ci sono anche alcuni side event e anche un Udso Omaha da 200 euro di buy in con 30mila chips e livelli da 20 minuti.

Si gioca in modalità 5 handed al massimo per tavolo e il torneo in questione ha 80 giocatori al massimo per ogni flight. E' obbligatorio indossare sempre la mascherina. Nel casinò non verrà servito alcol.

Non finisce qui, visto che a Malta per il prossimo futuro sono in cantiere altri eventi come il ritorno del Battle of Malta tra la fine di ottobre e i primi di novembre. A poker live non si gioca quindi solo negli States e in Russia. Ora anche l'Europa riparte con Malta.