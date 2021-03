Abbiamo i nomi dei 9 finalisti che si giocheranno la prima moneta da $892,275 del Main Event MILLION$ su partypoker dot com. Tra loro c'è Dzmitry Urbanovich, porta bandiera della room, che ha parlato anche di come giocare i satelliti per i grandi eventi.

Abbiamo i 9 finalisti del 2021 partypoker MILLIONS Online $5,300 Main Event, uno dei tornei più importanti e ricchi giocati online in questi giorni. In palio c'è una prima moneta da quasi 900K. Ecco il payout del final table:

1 $892,275

2 $614,523

3 $422,422

4 $276,128

5 $189,320

6 $146,300

7 $115,425

8 $91,542

9 $72,260

Il chipleader è l'inglese Endrit Geci che riprenderà con più di 250 milioni in chips, ovvero 72 bui. Il canadese Daniel Dvoress è 2°, ma molto più staccato con 49BB. Tra i finalisti c'è anche il poker pro di partypoker, Dzmitry Urbanovich, che ripartirà con 34BB. Lo short stack è Richard Mullen che ripartirà con 11BB. Ecco la situazione completa al via:

1 Endrit Geci United Kingdom 252,646,714

2 Daniel Dvoress Canada 170,567,288

3 Hermogenes Gelonezi Brazil 126,236,940

4 Dzmitry Urbanovich Poland 119,870,996

5 Christian Rudolph Germany 115,562,478

6 Francisco Correia Brazil 107,266,106

7 Martin Brinkmann United Kingdom 84,487,580

8 Jonathan Proudfoot United Kingdom 67,730,276

9 Richard Mullen Canada 38,739,864

Proprio Dzmitry Urbanovich negli ultimi giorni aveva rilasciato un interessante intervista a pokernews in cui consigliava di giocare sempre i tornei satellite di qualificazione, e ci da anche qualche consiglio su come giocarli.

Il polacco ha dichiarato di giocare sempre i satelliti e proprio da tornei di qualificazione ha giocato diversi tornei High Roller live da 25.000$ o 50.000 dollari di Buy-in e e circa la metà di tutti i Main Event online da 5.000€ o 10.000€ di buy-in giocati nella sua carriera: “I satelliti di solito hanno un field più soft ed è sempre bello giocare questi tornei pagando il 10% del buy-in. Gioco sempre i satelliti. Di solito gioco quelli che hanno più posti garantiti“.

Ecco le 5 regole d'oro di Urbanovich per vincere i satelliti:

-Ricorda che ci sarà sempre un altro torneo

-Sii furbo nello scegliere gli eventi cui ti vuoi qualificare: devono essere adeguati al tuo bankroll e al tuo livello di confidenza e skill

-Studia il formato un po’ prima di iniziare a giocare perchè i satelliti hanno delle caratteristiche uniche

-Ricorda che nei satelliti non devi vincere tutte le chips: l’obiettivo è sopravvivere

-Lavora per costruirti un big stack – non vuoi essere il giocatore che chiama l’all-in di qualcuno durante la bolla, vuoi essere quello che mette tutte le chips in mezzo.