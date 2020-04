Abbiamo appena sentito Fabio 'backdoorAK' Peluso, vincitore dell'Evento #123 dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020. Ecco cosa ci ha raccontato...

PIW: Ciao Fabio! Prima di tutto complimenti per il tuo trionfo nell'Evento #123 (€100 No Limit Hold'em Progressive KO) dello SCOOP. Ti va di raccontare un po' il tuo torneo ai nostri lettori?



Fabio: Ciao a tutti! In questi giorni stavo giocando quasi tutti gli eventi dello SCOOP sfruttando il fatto, penso come un po' tutti, di essere obbligati a restare in casa. Venivo da 4/5 tornei sfumati e chiusi sempre a ridosso del Final Table ma mancava sempre quel pizzico di fortuna per arrivare in fondo. Questo è invece successo nell'Evento #123 in cui avevo molta fiducia, visto che il 23 è il mio numero preferito in assoluto dato che oltre a essere il giorno della mia nascita è anche il numero di maglia del mio giocatore di basket preferito: Lebron James.



E così dopo essere salito subito in chips nelle fase iniziali, ho gestito ottimamente il mio stack. A 10 left è arrivata la svolta del torneo. Da bottone apro con i Kappa, quando avevo stack 1.2 milioni, e il big blind (600k) pusha con A-7. Al flop cade l'Asso che presagiva un'ennesima occasione persa, invece un magico Kappa al turn mi ha proiettato all'ultimo tavolo rilanciando i miei sogni di gloria.



Nel giro di poche mani rimaniamo in 8 con il chipleader a 5 milioni e io, secondo nel count, a 2,3 milioni. Gli altri erano praticamente tutti quasi pari stack con circa 1 milione di gettoni a testa. La mano chiave arriva quando un corto pusha da under the gun il suo milione, il super chipleader repusha per isolare e trova me da big blind con gli assoni. 9-9 per l'original, 10-10 il chipleader e un bell'Asso al flop conferma la mia mano come migliore e mi porta in testa al torneo con 7 left.



Da lì ho iniziato ad aggredire gli avversari fino a quando siamo rimasti in 3. A quel punto ho prima iniziato a perdere qualche mano ma dopo un po' ho ripreso il controllo e iniziato a macinare nuovamente gioco ritrovandomi in heads up dopo un bel call in war blind. Una volta arrivato allo scontro decisivo ho avuto vita facile per la grossa differenza di stack che mi ha permesso di chiamare un push dell’opponent, quasi subito, con A-6. Il resto è storia... dopo tante deep run sfumate nei giorni precedenti riesco a vincere finalmente un colpo partendo da sotto. Infatti un 6 al turn mi fa superare A-J del mio avversario e così questa magica notte ha avuto il suo lieto fine!



PIW: Quali sono state le tue sensazioni nel momento in cui hai capito di aver chiuso davanti a tutti?



Fabio: In generale è stato un giorno davvero magico. Pensa che la mattina mi ero appena laureato in via telematica in economia aziendale. La sera purtroppo non potendo festeggiare ho iniziato a multitablare gli MTT online e alla fine diciamo che è stata lo stesso una gran bella festa.

Fabio in un momento di relax



PIW: In tutto hai portato a casa più di 18.000 euro tra prima moneta e taglie, davvero niente male. E' la vincita più alta che hai mai realizzato?



Fabio: Si, questa è la cifra vinta più alta di sempre anche se non ero nuovo a questi piazzamenti. A settembre dell'anno scorso ho vinto il primo evento delle Galactic Series e questo febbraio sono riuscito a chiudere terzo al The Big serale delle 20:30 che comunque offre un ottimo prize money. In passato due volte avevo trionfato all’AoS pomeridiano, ma ripeto questa è la vincita più alta di sempre. Spero ovviamente non sia l’ultima.



PIW: Cambia adesso il tuo modo di approcciare l'online? Ovviamente mi riferisco al tuo bankroll che ha subito una bella impennata...



Fabio: Il mio modo di approcciare il poker online non cambia assolutamente. Da questo gennaio ho iniziato a lavorare nel mondo delle assicurazioni che mi sta dando molte soddisfazioni, quindi penso che questo resterà solo un hobby con cui spero un giorno di poter realizzare il mio sogno nel cassetto. Un sogno di 4 lettere chiamato WSOP.



PIW: Ti rinnovo i complimenti e ti auguro il meglio per il proseguo dello SCOOP. A proposito giocherai tutti gli eventi da qui alla fine o farai sempre una selezione?



Fabio: Si, assolutamente continuerò a giocare i tornei dello SCOOP facendo, ovviamente, un po' di selezione. La modalità di gioco che preferisco è il 6 Max avendo uno stile simile al tight aggresive.



PIW: Ciao e a presto. Good luck...



Fabio: Permettimi di ringraziare due persone che mi hanno dato nozioni e basi per approcciare questo gioco nel modo giusto: Lello Spina per quanto riguarda l’online e Tony Spina per quanto riguarda il gioco live. Sono stati per me 2 maestri che mi hanno permesso di imparare a giocare un gioco di cui tutti sanno le regole ma davvero in pochi lo sanno giocare effettivamente. Ciao e grazie!



I numeri del torneo vinto da Fabio:



SCOOP-123: NL Hold'em Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.574

Montepremi Totale: €141.660

Final Table Pay Out



Fabio 'backdoorAK' Peluso - €18.751

1989cash - €10.566

lady_elena81 - €6.586

porternico - €4.441

VentoDallEst - €3.810

Lucabsnpino - €3.076

ZenaShow93 - €2.251

sbruf10 - €1.464

mrsit78 - €2.574



