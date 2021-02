Al momento il mitico Tana delle Tigri della CDS Events è l'unico torneo di poker live di un organizzazione italiana in programma, a inizio marzo, al Casino Perla di Nova Gorica, location classica per questo evento, ma il Covid continua a preoccupare e si attendono conferme. Ha parlato Claudio de Seeris.

Nelle ultime ore Claudio De Seriis, la mente dietro alla CDS Events che organizza il torneo di poker live Tana delle Tigri, ha parlato via Facebook cercando di fare il punto della situazione. Il poker live è aggrappato a questo evento che dovrebbe giocarsi ad inizio marzo a Nova Gorica, dal Casino Perla.

Il Tana delle Tigri risulta infatti l'unico torneo live programmato da un organizzazione italiana. Chi vincerà l'heads up? Ovviamente facciamo tutti il tifo per la CDS Event e per vedere il Tana delle Tigri normalmente in gioco a marzo, con tutte le tutele e le precauzioni del caso, ma del resto negli Stati Uniti (dove i numeri sono anche peggiori che in Europa), il live è ripartito alla grande, e non solo a Las Vegas come abbiamo visto in tanti articoli nelle ultime settimane. Ma veniamo alle parole di De Seriis:

Ci troviamo a 25 giorni dalla data fissata per la prossima vacanza/relax/gioco TANA delle TIGRI - 4/7 marzo - e giustamente ogni giorno che passa mi contattate in sempre più persone per sapere se ci sarà, o almeno sapere ad oggi quella che è la situazione e le intenzioni.

Al dunque, lascio un 25% di possibilità che il TANA ci sarà e comunico che le intenzioni sono ovviamente quello di farlo per tantissimi motivi. Questi i punti salienti per avere la certezza sulla nostra vacanza o un nuovo rinvio:

1) il 15.02 dovremmo scoprire se verrà ristabilita la libera circolazione tra le regioni italiane, questo è un punto focale;

2) il 15.02 dovremmo scoprire se apriranno ad esempio gli impianti invernali per lo sci, questo anche è un punto focale, nel mio pensiero questa apertura equivale a dire che lo spostamento tra regioni non è vincolato a motivi di lavoro o salute ma anche per motivi più futili (quindi immagino verrà meno l'autocertificazione);

3) in Slovenia ad oggi sono chiusi gli Hotel e i Casinò (come in Italia), la situazione migliora di giorno in giorno ma al momento non è prevedibile se apriranno per la data del TANA...se sono chiusi il TANA non si può fare;

4) capire cosa si deve fare o avere per entrare in Slovenia, sembra non ci siano grosse limitazioni ma è bene sapere esattamente la situazione ed oggi è presto per sapere come funzionerà (non è un motivo ostativo al TANA, certo se fosse necessario aver fatto il vaccino...diventa un problema serio).

Anticipo anche che nell'ipotesi di uno spostamento tra le date possibili c'è quella della settimana dopo (il Tana è nella settimana in cui scade il dpcm, il 5 marzo, non è impossibile che il punto 1 e 2 che ho messo sopra possano essere prolungati proprio al 5 marzo...la cosa negativa dell'eventuale spostamento di una sola settimana è che poi si rischia fortemente di doverlo spostare ancora...stress e lavoro enorme, vediamo).

Al prossimo aggiornamento, grazie a tutti per la comprensione e per avere ancora dopo oltre 1 anno la voglia di fare vacanza con il TANA delle TIGRI!