Si continua a giocare live nonostante la pandemia in Italia, ma non parliamo di tornei organizzati e regolari ovviamente, ma di circoli ricreativi, o anche di vere e proprie bische. L'ultima notizia arriva da Bari.

Nel circolo ricreativo in questione, a Bari, come segnalano i quotidiani pugliesi e come si legge su GiocoNews, i players erano intenti a giocare a carte senza mascherine: e sono scattate le sanzioni a questo circolo ricreativo di San Girolamo.

A giocare erano solo quattro e, da come si vede dalle foto prodotte alla stampa, gli avventori stavano giocando a poker. Sorpresi dalla Polizia locale nel corso di un controllo antiCovid sono stati sanzionati per violazione della normativa anticontagio, per un totale di 1600 euro.