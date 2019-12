Buone nuove dal poker live internazionale, ben 2 azzurri sono infatti riusciti nell'impresa di vincere i mitici anelli del WSOP Circuit. Pasquale Braco l'ha conquistato a Rotterdam mentre Antonello Perrini a Las Vegas.

Ma iniziamo da super Pasquale Braco che continua a vivere un periodo davvero magico. Il napoletano ha centrato la sua decima bandierina stagionale a Rotterdam grazie a un'altra eccellente prova di forza. Stavolta l'azzurro ha sbaragliato la concorrenza nell'Evento #7, il €220 No Limit Hold'em Circuit Cup, del WSOP Circuit dell'Olanda.



Per Pasquale sono arrivati così il mitico anello e ben 24.526 euro di prima moneta. Un bel bottino che, come lui stesso ha dichiarato agli amici di Gioconews, è arrivato quasi per caso: "Sono partito con Andrea Ricci per Bruxelles per il WPT dove non è andata bene per me e lui è finito 14esimo al Main Event. Poi siamo partiti in macchina alla volta di Rotterdam. Appena arrivati c’era questa 'parrocchia' e ho deciso di giocare questo torneo da 220 euro che ha fatto 790 iscritti."



E a proposito di Ring va festeggiato anche Antonello Perrini, splendido protagonista nell'Evento #5, il $400 Pot Limit Omaha, del WSOP Circuit di Las Vegas. Il giovane player che si trovava in vacanza nella città del gioco con alcuni amici, tra cui Luigi Curcio e Walter 'Cesarino' Treccarichi, ne ha approfittato per piazzare il suo miglior risultato di sempre.



A Perrini, oltre all'anello, è andato pure un ottimo premio da quasi 12.000 euro. Da segnalare nel torneo il terzo posto di un fenomeno del calibro di Jon 'PearlJammer' Turner.



Antonello Perrini (Foto Blog WSOP Circuit)



WSOP Circuit Rotterdam - €220 Circuit Cup - Pay Out Top Ten



1. Pasquale Braco - €24.526

2. Pascal Vos - €16.376

3. Justin Herboldt - €11.693

4. Sandro Farina - €8.991

5. Robert de Groot - €6.920

6. Carla Verbeek - €5.314

7. Ronald Woudstra - €4.098

8. Ricardo van Kooten - €3.167

9. He Wanh - €2.447

10. Menno van der Linden - €1.906



WSOP Circuit Las Vegas - $400 Pot Limit Omaha - Pay Out Top Ten



1. Antonello Perrini - $11.891

2. David Brookshire - $7.348

3. Jon Turner - $5.092

4. Andrei Mitsiuk - $3.622

5. Jake Didonato - $2.646

6. Tim Mcdermott - $1.986

7. Steve Rada - $1.534

8. Tim Pease - $1.219

9. Koma Fenton - $999

10. Steve Foutty - $999