Super colpo per il nostro Enrico Camosci che, con il nick 'GTOExploiter', ha conquistato il suo primo braccialetto in carriera alle World Series of Poker.

Uno straordinario Enrico Camosci ha vinto il suo primo braccialetto alle WSOP Online. Il bolognese, che ha partecipato con il nick 'GTOExploiter', ha centrato l'obiettivo nel No Limit Hold'em Bounty Championship da 2.100 dollari di buy in (Evento #50) diventando così anche il primo italiano ad aggiudicarsi uno dei gioielli "virtuali" messi in palio in questa edizione anomala delle World Series of Poker.



Enrico ha sconfitto in heads up il turco Omer 'omeroz01' Ozsirkintis, che si è consolato con un premio complessivo da 182.564 dollari, e si è messo in tasca ben 327.319 dollari tra prima moneta e taglie ($184.579 + $142.740). Sul podio è salito pure il finlandese Aki 'Seabossss' Virtanen ($144.249) mentre si è fermato sul più bello il russo Alexander 'xBGx' Fitasov ($77.293).



Final table anche per i brasiliani Murilo 'muka82' Figueredo ($69.849) e Renato 'MAIAAA' Valentim ($44.463), per il campione americano Connor Drinan ($44.312), per il talentuoso polacco Dominik 'tiredfella' Panka ($37.378) e per l'argenino Damian Salas che ha chiuso nono per 36.527 dollari.



Enrico durante un evento live



Questo, nel dettaglio, il pay out dell'ultimo tavolo:



1. Enrico 'GTOExploiter' Camosci - $327.319 ($184.579 + $142.740)

2. Omer 'omeroz01' Ozsirkintis - $182.564 ($133.948 + $48.615)

3. Aki 'Seabossss' Virtanen - $144.249 ($97.206 + $47.043)

4. Alexander 'xBGx' Fitasov - $77.293 ($70.543 + $6.750)

5. Murilo 'muka82' Figueredo - $69.849 ($51.193 + $18.656)

6. Renato 'MAIAAA' Valentim - $44.463 ($37.151 + $7.313)

7. Connor Drinan - $44.312 ($26.960 + $17.352)

8. Dominik 'tiredfella' Panka - $37.378 ($19.565 + $17.813)

9. Damian Salas - $36.527 ($14.198 + $22.328)