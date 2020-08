Il nostro Enrico Camosci è arrivato a un passo dal suo secondo braccialetto in carriera. Il poker pro bolognese si è infatti piazzato dietro la vincitrice Thi Truong nel $1.500 Pot Limit Omaha (Evento #74) delle WSOP Online.

Ancora una volta si è visto un super Enrico Camosci alle World Series of Poker Online. L'azzurro dopo aver vinto a inizio agosto il suo primo braccialetto in carriera nell'Evento #50, il No Limit Hold'em Bounty Championship da 2.100 dollari di buy in, è arrivato vicinissimo al double nell'Evento #74, il Pot Limit Omaha da 1.500 dollari di buy in (972 entries).



Stavolta Enrico si è purtroppo fermato sul più bello conquistando comunque uno strepitoso secondo posto da ben 165.414 dollari di premio. A negargli la gioia del bis è stata la scatenata vietnamita Thi Truong che così, oltre al mitico gioiello delle WSOP, si è portata a casa anche i quasi 216.000 dollari del bottino.



Sul podio è salito anche il brasiliano Dante Goya, terzo per 120.041 dollari, mentre si è ritrovato out poco prima il suo connazionale Joao Simao ($87.113). Final table anche per il lituano Laurynas Levinskas ($63.218), gli statunitensi Kyle Bowker ($45.877), Frank Crivello ($33.293) e Sean Winter ($24.160) e per il tedesco Johannes Toebbe ($17.533).



Thi Truong (Foto Bicycle Casino)



Questo, nel dettaglio, il pay out dell'ultimo tavolo:



Thi Truong – $215.938

Enrico Camosci – $165.414

Dante Goya – $120.041

Joao Simao – $87.113

Laurynas Levinskas – $63.218

Kyle Bowker – $45.877

Frank Crivello – $33.293

Sean Winter – $24.160

Johannes Toebbe – $17.533