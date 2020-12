Ha preso il via il primo dei 3 day1 del 2020 World Series of Poker main event online con buy-in di $10.000. L'evento ibrido live/online che in questo maledetto 2020 incoronerà comunque il campione del mondo di poker con una formula particolare.

Il torneo internazionale delle World Series of Poker è iniziato domenica 29 novembre in versione online con il primo dei tre Day1 che ha registrato 246 giocatori e 61 players left a fine giornata, con Julian "VWgunther" Menhardt chipleader con 534,490 gettoni. Al day 2 passano anche: Preben Stokkan (446.677), Sosia Jiang (390.312), Laurynas Levinskas (389.628), Brunno Botteon (247.359), il winner del World Poker Tour Russia Anatoly Filatov (232.102), il vincitore del braccialetto Wsop e reg high-stakes Daniel Dvoress (200,905), Arture Martirosian (135,162) e il vincitore del braccialetto Georgios Sotiropoulos (43,903).

Fuori invece il due volte vincitore di braccialetto Fedor Holz che potrà riprovarci con il secondo e il terzo day1 del torneo internazionale che si svolgeranno il 5 e 6 dicembre, con il tavolo finale fissato il 7 dicembre. C'è poi il gran finale live in programma il 15 dicembre al King’s Resort di Rozvadov (che riapre dal 3 dicembre, leggi qui), secondo appunto il regolamento delle WSOP "ibride" (leggi qui).

Il torneo rivolto agli Stati Uniti inizierà il 13 dicembre con un unico flight. Il tavolo finale sarà fissato il giorno successivo, con la finale live che si terrà il 28 dicembre. I vincitori dei due tornei si incontreranno a Las Vegas il 30 dicembre per una battaglia finale per il braccialetto e il premio in denaro di $ 1.000.000 in più .