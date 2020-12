Delusione o grande affermazione? Sono stati resi noti i numeri ufficiali del Main Event WSOP che in questo 2020 si sta giocando in versione ibrida live-online. Raccolti 13,2 milioni di dollari, un record per l'online, ma numeri piuttosto modesti rispetto al live classico che si giocava a Las Vegas e che speriamo si torni a giocare normalmente il prima possibile.

Sono stati definiti i due tavoli finali del main event Wsop online che ha raccolto in tutto 1.379 entries per 13,2 milioni di prize pool. Il main event delle World Series of Poker si è giocato su due piattaforme, quella di Wsop.com per gli americani (705 entries) e la versione internazionale su GGPoker con 674 iscritti che hanno pagato i 10mila dollari di Buy-in creando un montepremi da $13.238.000 (a cui l'organizzazione aggiungerà 1 milione) che per l'online è ovviamente da record.

Dal torneo internazionale abbiamo il final table di cui abbiamo già discusso (leggi qui) e che inizierà martedì 15 dicembre, al King's Casino nella Repubblica Ceca. Per quanto riguarda il torneo americano il final table si gioca dal Rio All-Suite Hotel & Casino, lunedì 28 dicembre. Da questi due tornei usciranno i due campioni che si affronteranno nel heads up finale con in palio l'ambito braccialetto di campione del mondo, e si giocherà mercoledì 30 dicembre sempre dal Rio All-Suite Hotel & Casino a Las Vegas.