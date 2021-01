Il direttore esecutivo delle World Series of Poker, Ty Stewart, assicura che entro la fine del 2021 le WSOP si giocheranno dal vivo.

E' appena andata in archivio l'edizione 2020 del main event WSOP ibrido live/online vinto da Damian Salas (leggi qui), e già si pensa al 2021 e alla speranza di giocarle live. In questo senso un pò di ottimismo arriva da Ty Stewart, direttore esecutivo delle World Series of Poker, che ha assicurato che entro il 2021 si potrebbero giocare le Wsop.

Vediamo le dichiarazioni di Stewart che aprono uno spiraglio per il 2021, ma che ha iniziato parlando della 51° edizione, quella del 2020 appena conclusa: "Entrambi questi uomini sono campioni a pieno titolo ed è stato un piacere ospitare questa partita epica. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo capitolo della storia delle Wsop e non vediamo l'ora di vedervi a Las Vegas entro la fine dell'anno".