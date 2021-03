Si continua a parlare e a tenere accese le speranze di giocare le World Series of Poker in live nel 2021, almeno il main event. L'ultimo a pronunciarsi è stato Kevin Mathers ma il direttore Ty Stewart tira il freno sull'ipotesi, quindi non c'è ancora nulla di certo.

WSOP live si, WSOP live no nel 2021. Continuiamo a sfogliare la margherita e a sperare, alimentati anche dalle ultime dichiarazioni del giornalista Usa Kevin Mathers, che ha gestito per diversi anni l’account Twitter ufficiale delle World Series of Poker.

Come si legge su GiocoNews, queste le parole di "Kevmath": "Ho parlato con un dirigente delle World Series of Poker la scorsa notte e posso dire che l’edizione live si giocherà nel 2021". Il giornalista ha poi aggiunto “saranno stabilite in un periodo diverso”. Si pensa all'autunno.

E' intervenuto subito in risposta anche il direttore esecutivo delle Wsop, Ty Stewart, che ha precisato: “E’ presto per fare commenti ufficiali e non so con chi possa aver parlato Mathers”.

Questa potrebbe essere anche una strategia studiata dalle WSOP per cercare di capire le reazioni dei giocatori a questo annuncio. Tutto dipenderà però dal Covid, al virus l'ultima parola, a noi non resta che rimanere alla finestra, riportandovi le ultime notizie sulle prossime WSOP man mano che usciranno.