Dopo più di un decennio finisce la partnership tra le WSOP e il canale televisivo ESPN. La nuova emittente delle World Series of Poker sarà la CBS Sports, un grande ritorno visto che è stata la prima negli anni 70 ad ospitare i primi eventi mediatici del poker.

L'ufficialità è arrivata negli ultimi giorni, Cbs Sports sarà il nuovo partner televisivo delle World Series of Poker con l'esclusiva per il The Main Event (15 ore) e altri 18 Bracelet Events (36 ore complessive).

ESPN saluta e quello di CBS è un grande ritorno. È stata proprio la Cbs Sports a trasmettere per la prima volta il poker negli Stati Uniti e il "Main Event" delle Wsop nel suo programma Cbs Sports Spectacular per tutta la metà degli anni '70.

Queste le parole del Direttore Esecutivo delle Wsop Ty Stewart: "Non potremmo essere più entusiasti di vedere una maggiore copertura televisiva delle Wsop nei prossimi anni e di beneficiare delle loro piattaforme multimediali in crescita".

Dan Weinberg, Vicepresidente esecutivo della programmazione, Cbs Sports, ha invece dichiarato: "Dopo il nostro passato successo con Poker Central, siamo entusiasti di espandere il nostro rapporto con l'evento di alto profilo e più ricco nei tornei competitivi di poker con i migliori giocatori del mondo. Questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra strategia di combinare i migliori eventi con il nostro marchio Cbs Sports".