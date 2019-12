Il Main Event del WPT Five Diamond World Poker Classic di Las Vegas è entrato nel vivo con un Day3 che ha lasciato in gioco appena 81 player. Tantissimi i campioni ancora in corsa...

Spettacolo nel Main Event del WPT Five Diamond World Poker Classic di Las Vegas. Sono stati davvero tanti infatti i fuoriclasse del live che non hanno mancato l'appuntamento con il torneo organizzato nella splendida struttura del Bellagio Casinò. In tutto sono state 1.035 le entries per un montepremi totale che ha superato i 10 milioni di dollari.



Insomma, tanta roba soprattutto per chi riuscirà ad aggiudicarsi la contesa e si porterà a casa i quasi 1,7 milioni di dollari del bottino. E al momento il favorito è sicuramente il buon Timothy 'T.K.' Miles che è volato in testa a fine Day3 grazie ad uno stack da 1.341.000 chips. Lo statunitense di Tallahassee si è messo dietro gli altri 80 player che sono riusciti a passare il taglio.



Tra questi hanno troviamo anche Jonathan Jaffe (1.244.000), Eric Afriat (1.070.000), Tony Sinishtaj (922.000), Kevin MacPhee (874.000), Darren Elias (793.000), Giuseppe Pantaleo (774.000), Chino Rheem (692.000), Steve Sung (560.000), Ali Imsirovic (504.000), Joe Serock (489.000), Brian Yoon (467.000), Jake Schwartz (446.000), Daniel Negreanu (239.000), la bella e brava Kitty Kuo (235.000) e l'ispirato Seth Davies (855.000).



E proprio quest'ultimo, prima di iscriversi al Main Event, si è messo in tasca i 424.000 dollari proposti dall'Evento #25, il No Limit Hold'em High Roller (25.000 dollari di buy in e 1.325.000 dollari di prize pool). Davies ha avuto la meglio in heads up sul businessman venezuelano, di chiare origini italiane, Giuseppe Iadisernia ($278.250). Sul podio è salito pure William Foxen ($185.500) mentre si è piazzato quarto il francese Julien Martini ($132.500).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Segui gli aggiornamenti del WPT su PIW!



WPT Five Diamond World Poker Classic - $10.400 Main Event - Top Ten Day3



1. T.K. Miles - 1.341.000

2. Jonathan Jaffe - 1.244.000

3. Eric Afriat - 1.070.000

4. Alex Papazian - 1.029.000

5. Alex Foxen - 1.020.000

6. Brett Richey - 989.000

7. Mike Vanier - 954.000

8. Adam Owen - 947.000

9. Tony Sinishtaj - 922.000

10. Timo Kamphues - 893.000



Final Table Pay Out



1. $1.694.995

2. $1.120.040

3. $827.285

4. $617.480

5. $465.780

6. $355.125



WPT Five Diamond World Poker Classic - $25.000 High Roller - Pay Out



1. Seth Davies - $424.000

2. Giuseppe Iadisernia - $278.250

3. William Foxen - $185.500

4. Julien Martini - $132.500

5. Nick Petrangelo - $106.000

6. Kassem Deeb - $79.500

7. Joseph Orsino - $66.250

8. Justin Bonomo - $53.000