Sono rimasti in 22, su oltre 1.000 entries, a giocarsi il Championship Event del WPT Five Diamond World Poker Classic di Las Vegas. A fine Day4 si è preso la vetta l'incredibile Seth Davies che dopo aver vinto l'High Roller proverà a piazzare un clamoroso double.

WPT Five Diamond World Poker Classic di Las Vegas - Ancora un'altra prova di forza per Seth Davies che non è ancora soddisfatto dopo aver già incassato i 424.000 dollari messi in palio nel No Limit Hold'em High Roller (25.000 dollari di buy in). Il fuoriclasse dell'Oregon è infatti volato in testa al Championship Event (1.035 entries per 10.039.500 dollari montepremi totale) grazie ad una super prova nel Day4 che gli ha permesso di accumulare uno stack da 5.110.000 chips.



Hanno provato a reggere il passo, ma senza riuscirci, i suoi connazionale Toby Joyce e Jonathan Jaffe che hanno rispettivamente chiuso con 3.360.000 e 3.120.000 chips. Un po' più staccati troviamo 2 campioni del calibro di Alex Foxen (3.080.000) e Darren Elias (3.005.000).



Seguono, nell'ordine, Timo Kamphues (2.575.000), Ali Imsirovic (2.485.000), Chino Rheem (2.015.000), Kevin Albers (1.965.000), Bob Shao (1.930.000), Keith Lehr (1.920.000), Jonathan Depa (1.710.000), Daniel Park (1.710.000), Eric Afriat (1.600.000), Krzysztof Stybaniewicz (1.415.000), Peter Neff (1.065.000), Sebastien Grax (930.000), Kevin MacPhee (835.000), T.K. Miles (575.000), Brian Yoon (470.000), Joe Serock (430.000) e lo short Sandeep Pulusani (345.000).



Torneo finito invece per Hiroaki Harada, uscito proprio nell'ultima mano di giornata con un premio di consolazione da 60.435 dollari. Purtroppo niente Day5 anche per Giuseppe Pantaleo ($51.005), Daniel Negreanu ($29.220) e per la bella e brava Kitty Kuo ($26.220).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Kitty Kuo



WPT Five Diamond World Poker Classic - Championship Event - Top Ten



1. Seth Davies - 5.110.000

2. Toby Joyce - 3.360.000

3. Jonathan Jaffe - 3.120.000

4. Alex Foxen - 3.080.000

5. Darren Elias - 3.005.000

6. Timo Kamphues - 2.575.000

7. Ali Imsirovic - 2.485.000

8. Chino Rheem - 2.015.000

9. Kevin Albers - 1.965.000

10. Bob Shao - 1.930.000



Final Table Pay Out



1. $1.694.995

2. $1.120.040

3. $827.285

4. $617.480

5. $465.780

6. $355.125